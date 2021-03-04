立凱-KY（5227，以下稱立凱電）董事會決議通過，擬減資42％，以改善財務結構、彌補虧損，減資之後，立凱電每股淨值可望重返票面，達11.35元；董事會同時通過去年度財報，2020年每股淨損4.73元。

立凱電董事會通過去年度財報，2020年全年合併營收1.43億元，稅後淨損6.79億元，每股稅後淨損為4.73元，立凱電表示，受到新冠肺炎疫情對全球經濟帶來衝擊，使本業表現下滑，及持有五龍電動車公司發行可轉債所提列之資產減損較前一年度增加，稅後淨損因而增加45％至6.79億元，不過提列之資產減損並不影響現金流量，若不計資產減損，去年稅後淨損收斂至3.79億元。

此外，為改善財務結構並彌補累積虧損，立凱電擬辦理減資6.79億元，減資比率約為42.44％，減資後實收資本額為9.21億元，每股淨值可望回升至11.35元。

立凱電表示，受到新冠肺炎疫情對全球經濟帶來衝擊，去年本業表現下滑，不過隨著疫情趨緩，去年下半年起營運逐步回穩，營收逐季走升。公司近年調整營運戰略與方針，成功切入全球儲能及取代車用鉛酸電池之鋰鐵電池的利基市場，轉型成果已漸趨明朗，在全球經濟開始復甦之後，公司營收穩定成長可期。

全球經濟逐步復甦，立凱電決定撤出大陸貴州建廠之投資後，轉向發展歐美日韓客戶，已展現成效，訂單出貨陸續恢復，2020年下半年營收逐季升溫，公司營運逐漸回穩。今年累計前2月營收2,226萬元，儲能與取代車用鉛酸電池之鋰鐵電池市場需求穩定成長，惟仍須密切觀察疫情的影響。

(工商 )