汽車動力暨安全零組件廠智伸科技拜汽車零組件主要客戶對缸內直噴引擎（GDI）、傳動系統CVT、AT及DCT等相關汽車零件產品拉貨力道強勁，加上醫療、電子產品出貨暢旺，2月及前2月合併營收，雙雙改寫同期新高，農曆年後淡季，營收顯著成長，第一季營運審慎樂觀。

智伸科4日公布自結2月合併營收6.75億餘元，比去年同期成長45.10％；前2月合併營收近14.4億元，較去年同期大幅成長42.35％。智伸科表示，智伸科2月營收成長主因是去年2月大陸爆發疫情，致使中國大陸廠區去年農曆年延後復工，2月營收基期較低，主要客戶缸內直噴引擎（GDI）、傳動系統AT、CVT及DCT等相關汽車零組件產品的拉貨力道強勁，貢獻汽車事業部營收回升且回到正常水準，加上醫療、電子產品出貨暢旺，注入智伸科2月營收表現淡月不淡。

智伸科指出，智伸科觀察近期美國總統拜登頒佈，2050年前達成「淨零溫室氣體排放」的行政命令、歐洲宣布將嚴格化碳排放交易等環保政策陸續出台，皆加速全球各品牌車廠及主要一階（Tier1）汽車零組件供應商大廠的研發重心朝向節能減碳、新能源車等方向發展，不僅有助於智伸科GDI及傳動系統相關關鍵零組件持續保持良好的訂單能見度。

智伸科指出，智伸科明顯感受到主要客戶積極開發更多技術升級的產品需求，尤其在新能源車、電動車等領域的布局更是與客戶同步加大投入開發，將有機會推進智伸科旗下關鍵零組件產品應用在新能源車、電動車的營收占整體比重進一步提升。

智伸科表示，美國新冠肺炎疫苗施打人數持續增加且施打進度穩定，有助於未來全球疫情蔓延的情勢逐步趨緩，各國政府也持續通過加碼紓困案及財政擴張相關計畫等，以期儘速推動經濟復甦腳步，在低利率、政府刺激政策、以及疫情改變消費者通勤習慣等利多因素下，為全球新車銷售市場營造了良好的成長環境。展望2021年第一季雖是農曆新年、工作天數較少，會影響營收成長，但隨著全球新車銷售表現展望無虞，帶動智伸科主要客戶的拉貨力道增溫不變，智伸科有信心今年首季營運交出優異的營運表現。

智伸科表示，智伸科今年也將落實新舊產品汰換、提高產能稼動率、製程優化進而提高產品良率，期待多方面的重要策略齊步前進，精進整體毛利率及獲利表現，並對整體營運帶來正面的挹注。

(工商 )