新冠肺炎疫情隨著疫苗上市，出現趨緩曙光，「經濟泡泡」是否繼續？經濟部長王美花4日表示，目前已經回歸到秋冬專案，也就是商務人士可依個案來申請，經濟部這邊也重新收到廠商申請，從去年底開放申請以來已累計約200多個案子。

經濟部力拚開放外國商務人士來台洽商投資事宜，去年第四季與中央疫情指揮中心談妥「經濟泡泡」，並已經有廠商據此申請來台。「經濟泡泡」適用對象是經專案申請重大投資案，可選擇不檢疫但停留天數短、或檢疫天數短、停留天數短等專案入台，但年初隨國際疫情升溫，指揮中心一度宣布檢疫時間恢復14天，近期又隨著恢復專案申請。

王美花5日出席部務會議前接受媒體採訪時表示，經濟泡泡目前持續還有案例進來，依照指揮中心規定，目前也回到去年的秋冬專案，也就是商務適用個案申請，經濟部已經陸續處理很多案例，對這些案例也越來越純熟，只要是符合相關條件下都會幫廠商申請，申請案件累計約有200案件以上，只要廠商有需要，現在都會全力幫忙申請。

(工商 )