上市建商寶徠建設（1805）將首度揮軍廠辦市場，今（4）日正式攜手「鎢鋼大王」廖萬隆總裁家族，和大股東璞園建築團隊，正式簽約，雙方將以合建方式，在桃園龜山開發總銷170億元的廠辦園區，基地面積逾6千坪，可望創下璞園正式入主寶徠以來，開發規模最大的個案。

寶徠今天宣布，正式攜手璞園建築團隊，與「鎢鋼大王」廖萬隆總裁家族，就桃園市龜山區華亞段259-1地號等7筆土地簽訂合建契約。

寶徠表示，該案土地面積6,033.43坪，係林口特定區〈工五工業區〉細部計畫（又稱華亞科技園區）內之乙種工業區土地，預計變更為第五種產業專用區後開發。

寶徠表示，全案將規劃廠房辦公室，約4萬7,000坪及車位1,600個，預計總銷逾170億元，為寶徠與璞園策略聯盟以來最大規模推案。

該案基地位於桃園市龜山區復興三路與華亞一路口，鄰近國道一號高速公路及機場捷運，能迅速連接桃園機場與台北港，交通便捷；區域內大型電子、高科技廠商林立，未來發展潛力強。

昨天寶徠已公告，董事會通過上述桃園合建案。

寶徠表示，簽下該合建土地，主要是為推展建設開發業務及增加獲利來源；開發標的土地完整、交通便捷、未來發展潛力強，適宜打造市場性佳的優質產品。

(工商 )