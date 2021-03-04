宜蘭抹茶山風光明媚，為超夯的踏青郊遊景點。（東南旅遊提供）

拋開往年春節旅遊飆漲的印象，東南旅遊逆勢祭出「限量買一送一」行程，挑選10多種行程，不分平假日均買1送1，最低只要399元即可成行。

於3、4月，從台北、台中出發，帶你走訪南庄老街，品嚐桂花巷美食；暢遊最美海洋公路台61線，前往台中走訪媽祖集章祈福一日；阿里山櫻花季是春季最不可錯錯的行程，帶1位親友同遊不加價，甫一上線便造成搶購；還有更多親山看海的行程，如基隆北海岸、新竹青蛙石步道、苗栗火炎山、台南林初埤木棉花道等，都是旅客好評加開的行程。

東南旅遊推出媽祖輕旅行1日遊，亦享有買1送1的活動，報名行程再送大甲媽祖繞境限定紀念帽（價值200元／頂）、大甲媽祖多功能方巾（價值150元／條）、2021媽祖平安護照乙本（價值100元／本），行程限時優惠799元起，還有機會抽GOGORO電動機車、iPhone手機等大獎。

(中時 )