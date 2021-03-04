40歲張柏芝上下齊露，狀態極佳。（圖／取材自乘風破浪的姐姐微博）

明星女團競演真人秀《乘風破浪的姐姐2》自開播以來就話題不斷，節目找來那英、張柏芝、陳妍希、張馨予、董潔等女星參賽，她們一舉一動都是話題，而節目今（4日）則曝光各選手形象照，其中，「國民女神」陳妍希前凸後翹的S身材超辣，而張柏芝則是豪露深V、開高衩，整個人美出新高度。

《乘風破浪的姐姐2》今早在微博釋出女星為節目拍的古典風格形象照，「國民女神」陳妍希肉臉消風，頂著精緻妝容的陳妍希，眼神超殺凝視著鏡頭，而下一張，以側身入鏡的她，大秀前凸後翹的身材曲線，陳妍希辣翻、舉手投足俏麗，網看了都驚呼：「那麼漂亮那麼辣」、「這眼神絕了」、「身材太辣太美了」、「想不到你是辣妹」。

陳妍希眼神超殺凝視著鏡頭，她也大秀前凸後翹的好身材。（圖／取材自乘風破浪的姐姐微博）

張柏芝豪秀深V、開高衩，貼身禮服讓她好身材、白嫩美肌全都露。（圖／取材自乘風破浪的姐姐微博）

不只是陳妍希，張柏芝的照片也很吸睛，40歲張柏芝上下齊露，她豪秀深V、開高衩，貼身禮服讓張柏芝好身材、白嫩美肌全都露，張柏芝絕佳狀態也打臉她日前被酸是粗手臂、肉大腿的傳聞。而天后那英的照片也展現歌后的霸氣，眼神凝視著前方，歌手弦子則胸口大挖洞，眾女星大秀好身材和凍齡的一面。

天后那英的照片展現歌后的霸氣。（圖／取材自乘風破浪的姐姐微博）

節目不只以出道女星比才藝、人氣選秀成為話題，張柏芝與「前情敵」王菲的好友那英互動，更是引發各界關注，隨著那英透露她非常心疼張柏芝，讓張柏芝忍不住在錄影現場噴淚，也破除了雙姝的不合傳言。

(中時新聞網)