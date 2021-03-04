立法院下周一將進行召委選舉，國民團如何和在野黨合作以搶到最大席次備受關注。國民黨團總召費鴻泰今天表示，和民眾黨的溝通都在進行式，並主動向時代力量伸出「友誼之手」，因為選舉和立院黨團運作無關，下周照委選舉結束後，將擇日拜會時力，以民生議題破題，從議題開始合作，「慢慢來，不急」。

費鴻泰提醒時代力量，若和民進黨團合作，就會變成小綠，且變成小綠的下場通常是消失，他認為，在立法院，政黨之間可以合作，而選舉與立院黨團運作是完全分開的，監督執政黨是在野黨的天職。

費鴻泰透露，目前規劃下周一選完召委之後，再去拜會時代力量，若為了召委選舉而去談，感覺太現實，反而適得其反，將從議題合作開始，由於國民黨和時力在意識形態上分歧，他們不會跟時力談這個，但可以先談民生議題，就是「先交朋友，願意談就不恥下問，若沒機會談，經過一段時間，大家各自表述自己的理念」。

至於國民黨團欲在各委員會搶下幾席召委，費鴻泰說「誠惶誠恐」，民進黨團總召柯建銘已在調侃，才剛開議國民黨就損失一人，他正告柯建銘，國民黨團不會損失一人，透過此事只會讓內部溝通更加公開，請柯建銘多花心思，先想想鳳梨一顆10塊怎麼處理。

經過連日協調，各個委員會的召委也陸續敲定，費鴻泰表示，目前在財政委員會由曾銘宗爭取、教育及文化委員會將推派林奕華、衛環委員會為徐志榮、經濟委員會是孔文吉、外交及國防委員會由陳以信爭取，而司法法制委員會則由葉毓蘭或吳斯懷其中一人出線，交通委員會還在協調陳雪生或洪孟楷，內政委員會仍在溝通中。

費鴻泰指出，目前請黨團整理各個委員會的重要議題，他以經濟委員會為例，接下來將面臨開放核食、缺水、電價調漲的問題，現在已經和黨中央協商，「類似的影子內閣要出現」，過去多半流於回應問題，現在要直接發掘問題，今年8月28日的公投投票，也會配合民間團體走上街頭。

(中時 )