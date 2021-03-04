台中東勢木瓜慘案案情峰迴路轉，警方查出劉姓父子曾雇用外籍移工「疏果」，涉自導自演；檢方調查後以罪證不足，不起訴偵結，還劉姓父子清白。（東勢分局提供／王文吉台中傳真）

台中東勢去年底發生「木瓜慘案」，600棵木瓜樹的幼果、青果、熟果等遭人以利刃割下棄置，劉姓青農與父親心痛並報警提告毀損。消息傳出，交通部長林佳龍、企業及網友紛紛訂購表達支持。警方追查跡證均指向劉姓父子曾雇用外籍移工「疏果」，懷疑自導自演，檢方查無2人犯意，最後以罪證不足簽准結案，至於林佳龍辦公室則回應，不會因單一個案改變初衷，會繼續關心並協助青農。

劉姓果農高職就讀餐飲科，原本在台中市區熱炒餐廳當廚師，因父親罹癌，毅然辭去工作，返鄉照料並於大甲溪畔承租土地種植木瓜及火龍果稼接改良的燕窩果。

劉姓果農當時表示，他11月8日中午離開果園，父親隔天下午2點多入園巡視，就發現果園遭人惡意破壞。滿地落果猶如颱風過境，幼果、青果、熟果無一倖免，當時木瓜收購價1台斤約30至35元，損失大約5、60萬元。

劉姓果農和父親都說，並未與人結怨，想不出到底是誰惡意破壞果園。專案小組查訪附近農民及調閱路口監視器比對可疑人車， 經過數月追查，跡證均顯示該處果園僅有劉姓父子及一名越南籍移工出入。

越南籍移工向警方表示，他接受劉父雇用到果園工作，11月1日由劉姓青農指導，將變黃、發育不好的木瓜都拔下，工作結束拿到1300元薪水，8日則是到果園施肥。警方拿出滿地木瓜照片，移工一看就說「地上變黃、生病、發育不好的木瓜，都是我拔下來的。」

警方根據移工證詞，懷疑劉姓父子自導自演，將2人以涉嫌誣告、詐欺，報請檢察官指揮偵辦。而檢方調查後，於今年2月初，以沒有誣告、詐欺犯意及構成要件不符，將全案簽結。

該案檢察官簽結，函中指出，劉父稱9日下午前往果園，不知兒子8日僱請移工砍除生病木瓜，而懷疑果園遭人破壞，當場打110報案，接著到派出所報案，認為劉父誤會果園被破壞而報警，難認定有誣告犯意，也無證據認定劉姓青農有誣告犯意聯絡，無從認定2人有誣告犯行。

至於詐欺部分，因有證人指稱，劉父本意是想藉媒體報導，讓破壞果園的人知道他們全家生活艱困、不要再破壞，沒有要社會捐助，明確拒絕社會捐助，因此無法認定2人有意圖不法所有之詐欺犯意，最後以罪證不足，簽准結案。案情峰迴路轉，最終還劉姓父子清白。

(中時 )