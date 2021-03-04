劉女親友上網救助民眾提供行車記錄器還原真相。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

27歲劉姓女子昨（3）日晚間6時許騎機車行經五股中興路，疑逆向行駛與對向2輛機車發生擦撞，劉女顱內出血、顏面骨折被送往淡水馬偕醫院搶救，另2名機車騎士則身上多處擦傷送醫，由於現場並無監視器，劉女親友上網求助，希望有民眾提供行車紀錄器，還原車禍發生原因。

據了解，警消昨晚間接獲報案，五股中興路二段有車禍事故發生，現場3輛機車發生擦撞，3位民眾受傷需送醫救治。警消到場發現，劉女顏面骨折，意識模糊送往淡水馬偕醫院救治，檢查後發現有顱內出血；另林姓機車騎士則全身多處擦挫傷，陳姓女騎士則雙腳擦傷，2人皆送往新北聯合醫院三重分院救治，3人酒測值均為零。

劉女親友事後在PTT與臉書社團「我是五股人」貼文表示，懇求大家協助提供當天的行車記錄器，路口無監視器，車上行車紀錄器因為斷電沒有關鍵畫面，據事後描述狀況為三台機車車禍，有一台逆向衝撞。機車友人傷勢嚴重，希望早日康復，需要行車記錄器影像釐清肇事責任。

(中時 )