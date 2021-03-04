電動車市場逐漸蓬勃，台灣有業者投入開發電動車的充電設備，但市面上並無共容的充電標準，工業技術研究院與由裕電能源、拓連科技、台達電子、華城電機、飛宏科技、起而行綠能等近50家廠商成立「臺灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟」，近日建議設立公共充電站的界面採用歐美常見、並支援直交流電的國際標準，期望能加速智慧運輸的發展。

該聯盟簡稱充電聯盟，主席為工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生，他指出，近年電動車市長逐漸加溫，也連帶充電設施發展，全球通用的充電標準共有4種，包含歐美加拿大的「通用規格CCS 1」，還有歐洲、紐澳、印度等的「通用規格CCS 2」、日規CHAdeMo及中國大陸規格的GBT，台灣均有業者投入開發，卻因沒有共容充電標準，廠商各自開發電動車與充電設備，無法共容充電。

工研院致力推動「2030技術策略與藍圖」，也結合跨領域研發優勢，開發電動車技術，去年成立充電聯盟，積極制定共容的電動車充電界面，並建議公共充電站的界面應採用支援直交流電的國際標準「CCS1」為主。

充電聯盟指出，由於台灣與美國電網環境相仿，且須與國內原有的交流充電站相容，並考量消費者意見、政府功效，「CCS1」規格較適合台灣當前環境，能提高充電設備使用率。充電聯盟今年也將訂定電動車與充電站、以及充電站與充電平台的通訊規範，後續並將訂定相關驗證規範，確保充電安全性。

(中時 )