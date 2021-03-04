日月潭水域過去生態豐富，棲息許多在地魚類，無奈近年少數民眾瘋觀賞魚，恣意從國外進口，甚至膩了就棄養，導致潭內包括魚虎、玻璃魚等大舉入侵，已侵略本土淡水生物的生長空間。投縣府4日表示將對不當放生祭出重罰，如果未經核准擅自放生者，依「南投縣放生保育自治條例」處10萬元以下罰款，呼籲民眾自重。

南投縣農業處林務保育科表示，常見放生團體及民眾直接向市場或是寵物店大量購買烏龜、魚類放生，在日月潭周邊的埔里鎮上，也有業者兜售大批魚苗，供保育團體野放。雖然都是以拯救不同生命的善良立意，但這些動物在運送過程中被擠在狹小的空間，甚至放生在環境不適合的地方，根本無法生存，違反了愛護生物初衷；若是相關知識不明，更可能放生外來種，造成生態浩劫。

日月潭山明水秀，原本是台灣原生魚類的寶庫，潭魚、潭蝦產量豐富，舢舨及四角吊網漁筏，是傳統的捕撈方式，也成為日月潭特有的地方特色。可惜日月潭發展觀光之後，漁業逐漸沒落，這些箱網、草排也被忽視，更因為玻璃魚、紅魔鬼、魚虎等外來魚種入侵，包括奇力魚、總統魚瀕臨消失。成魚長達150公分、重達20公斤的魚虎就是相當顯著的案例，成年魚虎攻擊性強、什麼都吃，潭區特色的奇力魚近年被大量攻擊，漁獲量銳減。

縣府農業處表示，為維護生態環境及降低入侵物種的風險，將嚴格控管放生案件的申請，並將研議管控措施，邀請民眾一齊加入保育行列，如發現未申請的放生行為，請立即通報警方或農業處。

(中時 )