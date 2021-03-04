軍公教退休再任私校職停領月退休金規定，前年遭指違憲，歷經將近一年半討論，行政院會今（4）日通過配套修法，刪除違憲條文，未來退休軍教人員再任私校專任教師，可以同時領取月退休金及薪資。

大法官2019年8月23日宣告年金改革部分條文違憲，包含規範停止領受退休俸或贍養金、月退休金權利，即刻失效。

行政院會4日拍板陸海空軍軍官士官服役條例、公立學校教職員退休資遣撫卹條例、政務人員退職撫卹條例修正草案，刪除軍教退休人員再任私校停發月退休金規定，等同退休軍教轉私校教師，退休俸、薪資都能拿。至於公務員相關修法部分，考試院2月已先將公務人員退撫法修正草案函請立法院審議。

而為避免排擠年輕教師空間，教育部將採取減少退休人員再任私校的兩方向措施，學校部分，教育部將退休再任人數列為獎補助款減列項目，也限制不得使用獎補助款支付薪資，且原政府補助再任人員之退撫儲金改由私校支付；另外為降低軍教人員退休再任意願，規定再任人員公保費，從政府補助部分改由個人負擔。

此外，軍公教退休金制度部分，修法明定，軍教與政務人員所提繳之退撫基金費用、在職繳付退撫基金費用以及政務人員繳付之自提儲金，將免予課稅，讓教職員與勞工及私校教職員的在職提繳退撫金的課稅規定，趨於一致，預計嘉惠現職約18萬參加退撫基金的教職員，軍職人員則有17萬餘人，二者合計36萬餘人，將在明年1月正式實施。

修法也要求消費者物價指數累計成長率達正、負5％時，應予調整退休俸、贍養金及遺屬年金、退撫基金等，其調整比率由行政院會同考試院，考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之；或至少每四年應予檢討。

(工商 )