創辦逾一甲子的上市建商大華建設（2530），在久違40年之後，重返桃園購地推案，今（4）日正式動工桃園青埔最新購入的土地，預計興建總銷約10億元的住宅大樓。

寶佳機構「少東」林家宏去年正式入主華建之後，華建正式「變天」，經營策略、購地策略，也大幅改弦易轍，去年就向大股東關係人，買下桃園三筆土地，今年再砸13.24億元，買進桃園、台中共三塊地；今天則針對去年八月購置的中壢公園路二段、青溪段488、489地號土地，舉辦開工動工典禮，預計興建住宅大樓出售。

大華建設副總經理李俊賢表示，該案基地面積約581.59坪，將興建81戶精品宅；另外還有226地號的1,653.63坪土地，預計興建216戶住宅。不過目前總銷和每坪售價，都尚未確定。

華建表示，新團隊進駐後將不再侷限於雙北市推案，戰線將擴及全台灣，擬改採邊建邊售，加速個案週轉率。

華建去年經營權「變天」，寶佳機構人馬一舉取得四席，擠下林文亮家族拿下經營權，寶佳「少東」林家宏人馬、中華票券金融公司董事鄭斯聰，當選華建新任董事長，董事會推選新任總經理，由鴻築建設公司董事長吳裕國接掌。

(工商 )