蘇晏霈近期忙拍攝八點檔《多情城市》，抽空上「鳳凰直播」節目《大手牽小手》，分享童年成長過程。她爆料小時候因爸媽管的嚴，比起哥哥姊姊會念書，她愛玩不唸書，還叛逆翹課、被老師寫聯絡簿「要父母好好管教」。甚至某一次偷帶男友回家，騙爸媽是一般同學，事後爸媽得知真相抓狂，逼她斷絕聯絡。

蘇晏霈回想年少輕狂的經歷，天天都有新鮮事讓爸媽擔心，自嘲是「不良少女」。但長大後也很後悔沒好好唸書，因為會玩又會念書的人才是王道，所以蘇晏霈現在開始惡補k書，每週買一本新書來看。

蘇晏霈會踏進演藝圈，是當時媽媽看到廣告，得知有開演員訓練班，因此幫她報名，她也幸運地北上工作至今沒間斷。不過因為北部天氣，讓她過敏越來越嚴重，也讓爸媽頗擔心。若未來結婚生子，她希望給孩子多些空間，若孩子想進演藝圈，她也說「只要小孩真心喜歡，會支持他所做的決定」。

林星慧（左起）、蘇晏霈、吳鈺萱、陳彥嘉在鳳凰直播中跟分享學生時期的趣事。（民視提供）

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