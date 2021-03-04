江宏傑與福原愛簽名球拍。（民富國小提供／邱立雅竹市傳真）

桌球名將夫妻江宏傑、福原愛傳聞婚變，江宏傑在新竹的老家大門深鎖，家人也把鐵門整個拉下拒絕受訪，鄰居直指兩夫妻過年期間還有回來，恩愛如常。江宏傑就讀的民富國小則表示，江宏傑夫婦曾一起返回母校，去年校慶有邀請校友江宏傑返校，當時還請他跟桌球校隊的學弟們一起開場。

江宏傑曾多次返回母校民富國小，也曾帶著太太福原愛一同出席，兩人還送上簽名球拍給母校做為紀念，當時更承諾會參加105周年校慶活動。

民富國小校長胡如茵表示，江宏傑畢業20多年了，去年校慶的時候因學校正發展桌球，桌球社團轉型校隊也相當順利，於是邀請江宏傑返回母校參加校慶，本來想請江宏傑現場秀球技，受限流程，校方做了大型道具，讓江宏傑跟桌球隊的學弟妹們一起開場。

3年前江宏傑曾因參加電視電節目，帶著妻子福原愛一同返回民富國小，一起拍攝國小同學會，節目還安排採訪江宏傑小時候愛吃的早餐店，胡如茵表示，學校只是出借場地，內容都是主辦單位聯繫，拍攝時也不能靠近。

(中時 )