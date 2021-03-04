梅根在專訪中痛批英國王室沒完沒了地說謊

就在消息傳出，梅根曾霸凌幕僚，而白金漢宮（Buckingham Palace）周三說，將對這些指控進行調查短短幾小時後，她和夫婿哈利接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）訪問的另一段預告片公開，內容簡直令人瞠目結舌。

據《每日郵報》（Daily Mail）4日報導，梅根指控英國王室，沒完沒了地捏造她和哈利的謊言。她升高了和皇室成員的口水戰，在哥倫比亞廣播公司（CBS）4日公開的30秒預告片中，直接稱英國王室為「黑色豪門企業」（The Firm），並怪他們在預計全球有數百萬計人觀看的節目中暢所欲言。

當歐普拉問梅根，「妳對王室聽到妳今天說出真相，有甚麼感想？」時，她情緒激動地回答，「我不了解，他們怎麼能期望，在歷經這好一段時期，『黑色豪門企業』扮演主動的角色，捏造有關我們的謊言後，我們還能保持緘默。」

此外，梅根接著說，「如果那伴隨而來的，是冒著失去某些東西的風險，那很多東西早就喪失了。」不過，梅根所謂的謊言究竟是甚麼，目前還不清楚，因為在前幕僚指控她「無法無天地霸凌」，逼走肯辛頓宮（Kensington Palace）兩名個人助理，還讓另一名幕僚喪失信心前，專訪已錄製完成。

(中時新聞網)