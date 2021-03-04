對岸中國無預警封殺台灣鳳梨，頓時台灣果農們陷入恐慌，擔心成為鳳梨受災戶。但有此一說，有些從業人員絕對禁吃鳳梨，擔心太「旺」，事情做不完。

然而擔任記者已有10年資歷的「米漿」說，會來當記者就是百無禁忌啦，車禍現場、凶宅都敢去了，怎麼會怕這小小鳳梨，「來一顆吃一顆跟它對幹」。而從事護理工作8年的「艾莉濕」也說，救人是天職也是工作專業，「從來沒想過旺不旺這件事」。

為了行銷酸甜可口的鳳梨，從總統到網紅，全台動起來！總統蔡英文攜手嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等四位行政首長，大力促銷「買鳳梨挺農民」；而極具個人特色的大砲名醫陳志金，也在個人臉書發文大推「鳳梨吃起來」，還有近日人氣飆升的網紅「鳳梨鼠署」吳泓逸，日前出席台南市黨部「鳳梨鼠署挺鳳梨」直播活動，現場湧入上百位粉絲爭睹本人風采，「買鳳梨可以拍照」，吸引粉絲爭相舉手認購。

行政院長蘇貞昌表示，國產鳳梨的品質最優質，除了出口中國外，更外銷日本、新加坡、香港、加拿大等地，其中日本的檢查更是出名的嚴格，鳳梨酵素有益身心，「別再相信沒有科學根據的事」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，各行各業有其特殊業規，視為禁忌倒不如說是學長姐的善意提醒，例如工程機房要放綠色零嘴「乖乖」可以避免當機之類的都市傳說，任何事情抱持「信而不迷」的心態，工作就會順順利利迎刃而解。「下班記得要去買盒現切鳳梨來吃唷」！

(中時新聞網)