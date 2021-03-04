五股憲兵訓練中心遭貨車衝破圍牆 數十支瓦斯桶滾滿地駕駛送醫 17:102021/03/04 中時新聞網 張國欽 、中時、 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 憲兵訓練中心圍牆被載滿瓦斯桶的貨車衝入，司機受傷，瓦斯掉滿地。（圖／翻攝自臉書我是五股人／李浚淇新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防人員緊急對瓦斯桶灑水。（圖／翻攝自臉書我是五股人／李浚淇新北傳真) 更新內容17:15)位在新北市五股區成泰路一段的憲兵訓練中心，今天下午三時許，突然遭到一輛載滿瓦斯桶的貨車衝破圍牆，貨車後車斗數10支瓦斯桶全都滾下車，掉落地上，疑似身體不適的駕駛，受困受傷，警消獲報到場後，緊急將人送醫，並在現場灑水，防止瓦斯爆炸。 警消表示，到場時發黃姓駕駛仍受困車內，經破壞車體後救出，全身多處擦挫傷意識清楚，送往署北就醫院治療，另酒測值待檢驗。 嘉義太保市2車相撞 車輛180度旋轉 駕駛噴飛倒臥血泊亡 腳踏車老翁與大貨車擦撞遭輾斷雙腳 當場無生命跡象 (中時新聞網) #貨車 #憲兵 #訓練中心 #衝破 #圍牆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化街頭驚傳槍戰 失竊小貨車衝撞警車遭射爆輪胎活逮 22:452021/03/02 社會 清水警機車駕訓再升級 分局長體驗防禦駕駛 16:122021/03/02 寶島 遭悍妻趕出家門還連收罰單 綠帽夫提離婚驚見妻早偷生子 14:152021/02/26 社會 新北五股死亡車禍 6旬婦騎鐵馬遭大貨車輾過 背部重創亡 22:252021/03/03 社會 台中市三車連環撞成一團 1婦人無生命徵象2駕駛輕傷 13:092021/03/02 社會 海關緝毒漏洞3／電腦判讀無異樣 12年老機器放行毒品貨櫃等人領 11:402021/03/01 社會 政變滿月 緬甸軍方鎮壓再升級 04:102021/03/01 國際大事 國一彰化段大貨車追撞聯結車 男卡駕駛座1傷1命危 10:012021/02/27 社會 西濱再撞 聯結車追撞2貨車 駕駛受困車頭急救援 17:122021/03/02 社會 性侵施暴奧運女子體操選手 美淫魔教頭遭起訴後自殺了 11:252021/02/26 國際 驚悚 國1大貨車掉輪擊中轎車 母當場遭砸死1女兒急救中 11:232021/02/27 社會 社會熱門新聞 聯發科工程師婚宴毀了 40賓客狂拉肚 真相曝光氣暈 - 社會 遭丁允恭嫩妻嗆自曝床照誰才是性騷 Y女回應了 - 社會 為了蔡英文言論互槓 國防醫校友罵人漢奸遭判刑 - 社會 19歲正妹女大生「養號」中70億頭獎 致電客服晴天霹靂 - 社會 PTT嗆前長榮空姐郭芷嫣「母豬」 2鄉民下場出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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