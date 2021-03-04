消防人員緊急對瓦斯桶灑水。（圖／翻攝自臉書我是五股人／李浚淇新北傳真)
消防人員緊急對瓦斯桶灑水。（圖／翻攝自臉書我是五股人／李浚淇新北傳真)

更新內容17:15)位在新北市五股區成泰路一段的憲兵訓練中心，今天下午三時許，突然遭到一輛載滿瓦斯桶的貨車衝破圍牆，貨車後車斗數10支瓦斯桶全都滾下車，掉落地上，疑似身體不適的駕駛，受困受傷，警消獲報到場後，緊急將人送醫，並在現場灑水，防止瓦斯爆炸。

警消表示，到場時發黃姓駕駛仍受困車內，經破壞車體後救出，全身多處擦挫傷意識清楚，送往署北就醫院治療，另酒測值待檢驗。

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(中時新聞網)

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