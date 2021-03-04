連結台東與屏東兩縣的阿塱壹古道，因自然生態環境豐富，保留原始林相，近年來成為熱門景點。（蔡旻妤攝）

台東與屏東縣境內的「阿塱壹古道」，每年吸引逾4萬人次造訪，是近年熱門旅遊景點，但由於古道受自然保留區保護，入山需事先申請。據了解2021年至今，已有2名擅闖者遭開罰各3萬元罰鍰，台東縣政府呼籲民眾務必依法申請，並將加派稽查人員巡查。

全長約8.4公里阿塱壹古道，是台灣現存最古老而且保存完整的古道，由於長期未受到人為干擾，屏東縣政府在2012年畫定古道範圍為「自然保留區」，入山人數總量管制每日300人。由於該古道是全台環島公路唯一的缺口，因此保存了台灣最後的海岸原始森林，更是保育類綠蠵龜與椰子蟹最後的棲息地，被山友封為「人間淨土」。

民眾需在入山前8天，向屏東縣政府牡丹鄉旭海或台東縣政府達仁鄉南田社區發展協會申請，10人成行，另需聘雇1名解說員。然而有民眾為了省去申請步驟及750元費用，竟偷偷擅闖古道，但這樣未經申請許可的行為，已觸犯文化資產保存法。

經常造訪的吳姓山友說，如果大家都想偷闖進來，那就失去總量管制的意義，對於守規矩的人也就失去公平性，他個人絕對支持開罰違規的人。樊姓解說員進一步表示，擅自闖入古道的民眾，大多是申請不到名額，或是想投機偷偷闖入的，雖然有設置稽查人員，但仍有民眾會沿著海岸線試圖避開稽查。

台東縣政府表示，阿塱壹古道位在旭海觀音鼻自然保護區內，擅闖者可依文資法108條規定，裁罰3萬元以上、15萬元以下罰緩，呼籲民眾務必依法申請。據了解，屏東縣政府統計2020年共有5人擅闖古道，稽查人員開出5張罰單共計15萬元，2021年迄今已開出2張各3萬元罰單。

(中時 )