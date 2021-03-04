為公司打氣，成為得獎幸運兒！1111人力銀行推動2021幸福企業活動，只要上網參與投票者即可獲得抽獎資格，自2月9日至4月底，週一至週五皆抽出1位成功投票者，可得1萬元獎金。今(4)日活動再度於「1111幸福企業大聲說」直播節目中抽出得獎者，由住在新北市淡水區的程小姐幸運獲獎。

「真的嗎？」接到電話那頭的程小姐，第一句話就是直呼太驚訝了。目前任職在台電的她，認同自家公司是幸福企業，所以每天都不忘上1111幫公司投票打氣，完全沒想過自己會抽中這獎項，所以接到電話的當下，她不禁再三確認，真的是我嗎？這不是詐騙集團吧？一經確認自己真是幸福得主後，還是難掩心中 興奮之情。

程小姐不僅熱血上網投票幫公司加油打氣外，個性豪邁的她還大方的表示，打算將這1萬元獎金拿來請同事。她期待能將自己好運能延續到票選結果，希望屆時公司能在幸福企業票選中獲獎。無論是現在，還是未來，她都以身為台電的一員為榮。

(中時新聞網)