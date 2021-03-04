全球高端磷酸系鋰電材料廠立凱-KY(5227)公布去年每股稅後淨損為4.73元。為改善財務結構並彌補累積虧損，擬辦理減資6.79億元，減資比率約為42.44%。減資後，每股淨值預估可回升至11.35元。

立凱-KY去年受疫情影響，持續虧損。2020年全年合併營收1.43億元，年減63%，稅後淨損6.79億元，每股稅後淨損為4.73元。公司表示，由於受到新冠肺炎疫情對全球經濟帶來衝擊，使本業表現下滑，及持有五龍電動車公司發行可轉債所提列之資產減損較前一年度增加，稅後淨損因而增加45%至6.79億元，不過提列之資產減損並不影響現金流量，若不計資產減損，去年稅後淨損約3.79億元。

為改善財務結構並彌補累積虧損，今日董事會決議辦理減資6.79億元，減資後每股淨值可望回升至11.35元，董事會同時決議2020年度不配發股利。

立凱-KY實收資本額為16億元，減資後實收資本額為9.21億元，減資比率約為42.44%。以2020年第4季財務報表計算，減資前每股淨值為6.53元，減資後每股淨值可望回升至11.35元。

立凱-KY今年1-2月營收2226萬元，年減約8.3%，公司表示，儲能與取代車用鉛酸電池之鋰鐵電池市場需求穩定成長，惟仍須密切觀察疫情的影響。

全球經濟逐步復甦，立凱電決定撤出大陸貴州建廠之投資後，轉向發展歐美日韓客戶，已展現成效，訂單出貨陸續恢復，去年下半年營收逐季升溫，公司營運可望逐漸回穩。

(時報資訊)