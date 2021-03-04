國內觀光旅遊市場雖未完全復甦，但仍有飯店業者看好前景而大舉徵才，將於3月12日(五)在力麗商業大樓，舉辦「力麗集團飯店事業聯合徵才活動」，集合飯店集團旗下等區域，台北、台中、日月潭、宜蘭、花蓮、高雄、墾丁等共12家飯店、釋出700多個工作機會，職缺多元，包括五星級飯店總經理、副總、行政主廚、總監、經理等高階主管，對飯店服務業有興趣的朋友不妨把握機會！

去年因疫情的關係，飯店的人才布局趨向保守，職缺機會相對變少。力麗觀光董事長蔡宗易說，企業擴張主要關鍵因素是「人才」，飯店服務業是仰賴「團隊」成就的企業，在低迷的旅遊市場下，集團旗下仍有飯店交出亮眼的成績單，領到65天的年終獎金。

力麗集團飯店事業群擴大經營，並與國際兩大酒店品牌「萬豪國際集團」及「溫德姆酒店集團」合作，除各飯店釋出的職缺外，以台中及日月潭為主要的人才缺口，招募需求包括總經理、行政主廚、餐飲部主管、櫃檯主管、房務主管、工程主管、人資主管、採購主管、財務主管、業務主管、資訊主管、各部門相關員工等，共超過700個名額，歡迎優秀人才準備履歷著正式服裝並且配戴口罩至招募地點報到。

統一企業集團旗下的「統一東京股份有限公司」，提供國內外企業效率、精確、高品質的租賃服務，引進國內的汽車維修租賃制度，車輛租賃附帶維修的服務方式，更獲得公家機關與各大企業的肯定，成為統一東京的核心價值。目前在1111人力銀行召募各區業務儲備幹部、日文業務儲備幹部及汽車技術客服人員，歡迎求職朋友主動應試。

統一東京福利佳、制度優，除勞基法相關員工基本保障外，並透過所屬的統一東京職工福利委員會，固定舉辦員工旅遊補助、尾牙等活動，公司每年提供健康檢查，補助金額最高可達1萬2千元，另有員工租車優惠專案、生日禮金、三節禮金等多項福利。

除了照顧員工，統一東京員工的每一名子女都可以享有相關福利，學費補助從國小到大學，包括大學每學期可補助4千元，另外還可以申請獎學金。

統一東京實踐企業社會責任不遺餘力，在成立二十週年當天舉辦的園遊會當日所有福袋收入，全數捐給台北兒童福利中心，以實際行動關愛弱勢，將幸福觸角拓展出去。今年也參賽「2021幸福企業票選」，傳遞職場正能量。

(中時新聞網)