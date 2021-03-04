現在正是櫻花季，受限於疫情，民眾大多留在國內追櫻花，擁有200多公頃櫻花區的武陵農場，2萬1千株絕美櫻花，短短18天就吸引了超過10萬人造訪，賞櫻人數比去年多了3成，位於園區內的武陵富野渡假村業績也開出長紅。

武陵富野渡假村在營運上蒸蒸日上，業者將功勞歸於全體員工的團結互助，同時也持續提升員工福利加強向心力，除了每天在心曠神怡的環境中工作、休閒，目前園區內的員工食宿全包，不少同仁因為沒有額外開銷，很快就存下第一桶金，也因為園區的地理位置，體貼員工返家的假期安排，在符合一例一休的規範下，可以挪移假期連續休息，武陵富野渡假村也提供每個月最高2000元的返家津貼，照顧員工不遺餘力，就連實習的學生畢業後留用，實習年資也能加計。

同樣視員工如家人的，還有「麗寶集團」的關係企業福容大飯店，目前福容旗下共有15間飯店，未來還會規劃海外據點，拓展營運版圖，以人為本的福容，給員工滿滿福利，不僅提供員工餐廳，讓當班員工享有溫馨、飯店級餐點，坐落全台的福容大飯店更備有員工宿舍；另外更特別的是，福容精英培訓班學員，也有補助津貼3000元，種種細節讓人看見福容對員工的用心。

能夠進入為員工著想的企業令人欽羨，上班族在卡位幸福企業的職缺之前，要如何找到心目中理想的工作，1111人力銀行發言人黃若薇表示，為了鼓勵企業以好福利吸引人才，「2021幸福企業票選」已熱烈展開，集合超過2,000個品牌參與，開放網友票選心目中的幸福企業，為了鼓勵求職者找到合適工作並且久任，即日起在1111人力銀行投遞履歷並且找到工作就能申請，任職滿三個月即可得到1萬元幸福獎金，為上班族找到幸福工作鋪路。

(中時新聞網)