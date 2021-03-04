國民黨團昨天協調各委員會名單，但因經濟委員會協調過程卡關，黨團書記長鄭麗文昨在黨團公開請辭，國民黨團總召費鴻泰下午表示，鄭麗文辭意甚堅，他和黨主席江啟臣思考如何把這個結解開，朝著讓鄭麗文心理能夠釋懷來進行慰留中，期盼有圓滿結局。

談到鄭麗文請辭原因，費鴻泰表示，細節不方便多談，但鄭麗文覺得不受尊重，現在要想怎麼解開這個結，以書記長的戰力，鄭麗文個性很直白，其政治歷練在黨團也屬少有，不過他尊重鄭麗文。

費鴻泰直言，他不會更換鄭麗文，他也向鄭麗文誠實拜託給他和黨主席江啟臣一點時間，努力把此事完成，相信最後會很圓滿。他不希望重選書記長的事情發生，朝著讓鄭麗文心裏能夠釋懷，把這個結打開，「我也不會不解開就算了，這不是解決問題的方法」。

費鴻泰說，書記長還是鄭麗文，其他的事情則由他幫鄭麗文跑腿，行文的印章還是由鄭麗文蓋。

(中時 )