穀保家商在4強戰對上高雄三民高中，由高二投手馮皓掛帥先發，投8局僅失1分，用球數88球相當精簡，打線方面在第5局靠著安打以及對手失誤單局攻下3分奠定勝基，穀保以4比2贏球，連續5年晉級冠軍戰，連3屆對手都是平鎮高中。

穀保與三民在開局互相壓制，直到3局下半穀保由黃劼希、邱鑫連續安打先馳得點，5局下半同樣由黃劼希安打開啟攻勢，王威倫敲安後形成二、三壘有人機會，邱鑫敲出二壘方向滾地球，三民二壘手莊欽仰傳本壘發生失誤，壘上兩名跑者全回來得分，打者邱鑫也趁機上到二壘，三民同時更換二壘手，林佳緯補上安打，穀保再添1分，此局攻下3分。

穀保先發投手馮皓表現也很出色，前4局都沒讓對手敲出安打，直到5下才由三民陳堃益敲出球隊首安，7局下半三民才成功突破馮皓壓制，高捷敲安、陳堃益犧牲打，陳世嘉適時一擊助三民突破鴨蛋，總計馮皓主投8局僅用88球，被敲5安、失1分，另有5次三振，拿下勝投。

穀保總教練周宗志賽後坦言對馮皓的表現感到意外，「其實他第三階段時狀況調整不太好，過年後的自辦比賽都有用球數過多的問題，短時間內調整到今天8局才80多球有讓教練團驚訝，搶好球的球種，不管直球還是變化球表現都很好。」

周宗志表示有想過讓馮皓完投，不過考慮到沈家羲不曾在今日比賽的嘉義市棒球場出賽過，因此讓他試試看投手丘感覺，賽後還跟馮皓道歉沒讓他繼續丟，馮皓本人則沒有很在意。

最後沈家羲投1局連被敲2安，三民追回1分，不過最後仍由穀保以4比2擊敗三民高中，連續5年挺進冠軍戰，近4年穀保在冠軍戰有3年對上平鎮都屈居亞軍，唯一奪冠是2018年對上普門，如今平鎮要挑戰木棒聯賽三連霸，穀保則要搶回冠軍榮耀。

高雄三民高中明日要打季軍戰。（學生棒聯提供）

(中時 )