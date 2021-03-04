創意大募集 十三行博物館徵選寄賣商品（戴上容攝）

十三行博物館的文化商店販售許多博物館文創商品，也持續募集各方好手的創意，館方表示，即日起至4月30日止舉行寄賣徵選活動，文化商品、出版品及食品設計具有經驗及創意能力之個人、工作室或廠商均可自由參加徵選，經館方評審後，民眾所投稿的作品有機會上架販售。

十三行博物館館長柏麗梅表示，十三行博物館外觀特殊，吸引大眾目光，而緊鄰入口大廳的文化商店通透明亮，是受觀眾喜愛的「亮點空間」，文化商店販售的商品豐富精采，以考古學、人類學、民族學以及文化資產相關主題為重點，呼應博物館展覽特色。

柏麗梅表示，商店內販售博物館自創商品，也持續募集各方好手的創意，商店內有鎮館之寶為範本創作的「人面陶罐玻璃罐」、將史前工具轉化為現代文具的「石器筆」，還有象徵台灣原住民族形象的折紙模型，重現數百年前印加帝國時代的飾品等，宛若「設計展館」，民眾可透過不同詮釋手法，認識各類的古老事物。

正在大學攻讀文化創意產業學位的陳同學表示，商店質感能夠顯示博物館的品味，他認為十三行文化商店，最吸睛的地方是有氣勢的「書牆」，空間書牆變得超有氣質，襯托出商品的文化精神。

十三行博物館指出，文化商店裡蒐羅完整的考古學相關書籍，從學術論文到兒童繪本都有，歡迎大家來挖寶，也鼓勵作者、出版單位來此寄賣，讓考古知識傳遞更有趣。

文化商店即日起至4月30日止舉行寄賣徵選，凡對文化商品、出版品及食品設計、製造、銷售領域具有經驗及創意能力之個人、工作室或廠商均可申請，經十三行博物館評審審核後，就有機會上架販售，更多資訊請至十三行官網或粉絲專頁查詢。

(中時 )