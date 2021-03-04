大陸實力派女演員李冰冰昔日和徐靜蕾、周迅、趙薇、范冰冰並稱「四旦雙冰」，除了在華人影視圈有亮眼表現，更前往演員最高殿堂好萊塢拍戲，成為國際巨星；工作得意感情卻不順利，近期她受訪時坦承「沒有愛人」，和小她16歲的圈外男友許文楠結束4年戀情，且表示「面對謠言也會動搖」。

李冰冰2017年時大方在微博認愛小16歲圈外男友許文楠，當時曬出兩人穿著’情侶衣在海邊深情對望的甜蜜照，從她眼神中看出她是沉浸在愛河的幸福小女人；不過，近日李冰冰在接受大陸《VOUGE》訪問時，被問到感情相關狀況，她第一時間就直言「我已經沒有愛人」。

李冰冰2017年認愛圈外人許文楠，但近日她親自證實已分手。(圖/ 摘自微博)

她表示兩人經過長時間磨合和討論，才做出分手的決定，也稱讚許文楠是一個陽光善良的人，讓她在這4年裡對愛情有了重新的定義，「好的愛情是可以讓你透過一個人看到整個世界」；但李冰冰也講到影響這段感情最大的問題，她原以為感情是兩個人的事，隨著時間才發現，在各種謠言下，「再堅定的人也會動搖」。

後來李冰冰也淡然地說，雖然她和許文楠不再是戀人，但他們現在還是像朋友、家人般相處，希望大家不要再有批評，各自安好。

今年48歲的李冰冰恢復單身後，把生活重心放在工作上，許多粉絲也都很期待她之後的新作品。

(中時新聞網)