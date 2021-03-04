杉林溪櫻花盛開，櫻紅在水面交映，更添浪漫氣氛。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪森林生態渡假園區種植1500棵櫻花，已經盛開，園區特別營造的「櫻花河岸」，櫻紅在水面交映更顯浪漫氣氛，還有鬱金香與牡丹花爭妍競艷，美不勝收；3月中旬之前，晚上還有專人免費生態導覽，夜賞「神木螢」。

杉林溪自然教育中心館長江華章表示，園區種植的櫻花，包括原生種緋寒櫻，還有粉紅椿寒櫻、白色霧社櫻、大島櫻、普賢象櫻、枝垂櫻等，往年櫻花盛開時間約在2月中旬，今年因氣候寒冷且久旱不雨，延後到最近才盛開。

杉林溪5年前開始推動「櫻花河岸」計畫，在溪流沿岸種滿粉紅色的椿寒櫻，今年櫻花大爆發，櫻花與水面的倒影相映成趣，3月10日前是觀賞櫻花的最佳時間；園區目前還有鬱金香與牡丹花同時盛開，可欣賞百花齊放的盛宴。

全台螢火蟲有60多種，但因光害、環境被破壞等因素，除了4至6月之間，其他季節不易看到成群的螢火蟲。

江華章表示，由於杉林溪致力推展環境教育及生態保育，在嚴禁農藥及減少光害等措施，保護螢火蟲棲地，在園區復育出稀有的冬季螢火蟲「神木螢」，神木螢分布於中高海拔山區，在5℃的低溫環境依然活躍，入夜開始在森林邊緣飛舞，發光持續不閃爍，猶如黃綠色螢光絲帶，但活動時間不長，最活躍的時間在天黑後約1小時，超過晚上8點逐漸減少，園區夜間安排觀賞螢火蟲導覽解說行程，讓遊客白天觀賞櫻花、夜間欣賞螢火蟲，且不另收費用，但請遊客秉持生態保育觀念，讓杉林溪賞螢祕境，能夠生態永續。

杉林溪櫻花綻放，正是賞櫻好時機。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪鬱金香盛開，百花齊放。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

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