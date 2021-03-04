農委會公布2021年1期水稻保險將銷售至3月31日止。農委會指出，水稻保險承保事故廣泛，颱風、豪雨等天災及疫病、蟲害等因素導致減產，皆為保障範圍，而且農委會提供50％的保險補助。

農委會指出，除新北市、桃竹苗地區、台中市及嘉南等部分地區，因水情嚴峻實施停灌外，其他地區仍然可以投保，由於農業面臨多變且複雜的災害型態，水稻保險可提供稻農全方位保障，並分散生產風險，提高農業經營保障，穩定營農收入，不再看天吃飯。

農委會舉例指出，2019年1期稻熱病及病蟲害、2020年1期低溫致不熟稔，產生空包彈等情事，造成收穫量減損，計有6,466名投保農友，獲得約1.5億元保險理賠，有效填補稻農損失。

農委會進一步表示，水稻保險農委會提供1/2保險費補助，農民最低只需負擔10％保費，保單即可生效，部分縣市政府也有提供補助，農民保障程度增加；且理賠基準是依據農糧署公布當期產量調查數據，如當期平均收穫量低於保證收穫量，無須勘損即啟動理賠，產險公司自動撥付理賠金給投保農民，理賠作業簡便。

(工商 )