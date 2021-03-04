證券分析師陳杰瑞表示，台股近期高檔震盪，波動劇烈，原先的多方缺口15,938點被跌破，且價跌量增，短線空方較占優勢。台股整理的時間恐拉長，尤其台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）等大型電子權值股，在中芯半導體成熟製程獲美方鬆綁的消息拖累下，短線持續修正，技術面更尚未見到明顯止跌訊號。因此，建議投資人近期持續觀望，惟大盤月均線仍持續上揚，只要加權指數不要有效跌破月均線，仍有望於月均線附近尋求支撐，長多架構不變。

個股方面，本周納入投資組合的明安，高爾夫球代工廠需求強勁，第二季可望超越第一季的傳統旺季表現，成4日盤面相對抗跌族群。

選股方面，台股盤面主流易位，年初來引領大盤上攻的晶圓代工、IC設計族群，受中芯半導體消息影響，短線均面臨本益比修正的回檔賣壓；此外，美國10年期公債殖利率引發的通膨、升息預期，使台股盤面主流轉移至漲價概念股。電子股部分，持續看好面板以及記憶體；至於傳產，則以塑化、鋼鐵、水泥、散裝航運為焦點，亦為投資人可布局的方向。

(工商 )