證券分析師吳磊光表示，美股四大指數3日再度遭逢美國10年期公債殖利率走高而全面收黑，台股4日連帶受到影響，盤中一度重挫370點，終場收在15,906點，下跌305點。
現階段美國10年期公債殖利率走揚的問題仍是股市最大隱憂，因為債券利率高於通貨膨脹率和股票紅利，投資人大多選擇債券，所以當債市利率愈高，可提供股票市場使用的資金就愈少。
個股方面，本周納入投資組合的亞信，儘管大盤4日受挫逾300點，股價仍屹立不搖，預期後續有望再破前高129.5元。
(工商 )
證券分析師吳磊光表示，美股四大指數3日再度遭逢美國10年期公債殖利率走高而全面收黑，台股4日連帶受到影響，盤中一度重挫370點，終場收在15,906點，下跌305點。
現階段美國10年期公債殖利率走揚的問題仍是股市最大隱憂，因為債券利率高於通貨膨脹率和股票紅利，投資人大多選擇債券，所以當債市利率愈高，可提供股票市場使用的資金就愈少。
個股方面，本周納入投資組合的亞信，儘管大盤4日受挫逾300點，股價仍屹立不搖，預期後續有望再破前高129.5元。
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