福原愛爆不倫發聲明致歉 江宏傑姊被指「妖怪大姑」IG早有端倪？

福原愛被日媒拍到過夜高帥男、疑似出軌，陸續爆出她不堪長期遭婆家言語霸凌，江宏傑的姐姐江恆亘成為眾矢之的，臉書被眾多網友灌爆。不過，江恆亘的朋友及前經紀人都出面幫她講話，認定她是個客氣、和善的人。

根據日媒《週刊文春》指出，福原愛某天跟江宏傑一起看牙醫，因為愛漂亮換了居家服，遭到丈夫辱罵妓女，「妖怪大姑」江恆亘也不尊重夫妻倆的隱私，擅自公開合照，引起福原愛不滿，就算向江宏傑求助都沒有用。某次她關機，大姑就打電話到家中大罵：「都是你害我們家裡氣氛變得很糟！」福原愛有苦說不出，壓力過大足足瘦了10公斤。

事實上，江恆亘2019年打著逆齡美貌出道時，就被《週刊文春》報導與福原愛處不來，還以「39歲的怪獸大姑娛樂圈首亮相」當標題，指出江恆亘個性強勢、有公主病，江宏傑告誡福原愛「不可拒絕大姑要求」，結果江恆亘遭到酸民攻擊「39歲快停經還出道」，當時她高EQ回應：「皺紋就是女人成熟的美。」不過，江恆亘演藝事業發展不順，1年後便退出娛樂圈。

根據《自由時報》報導，江恆亘的前經紀人田定豐證實雙方於去年底結束合作，並透露她私下個性很好又客氣，不知道為什麼會被傳成這樣；《ETtoday星光雲》也報導，江恆亘友人表示她性格單純、親切，江家人也很純樸，十分疼惜福原愛、愛媽。元宵節當天，江宏傑在臉書PO出與江爸媽、愛媽及兩個孩子吃湯圓的照片，看起來和樂融融，顯示待在日本的福原愛很放心把媽媽、小孩安置在夫家。

(中時新聞網)