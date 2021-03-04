華紙(1905)今（4）日召開法說會，發言人陳瑞和表示，國際漿價近3個月自低檔大幅彈升，預期今年將於高檔盤旋，第二季營收可望顯著提升。不過，華紙將加速轉型，以纖維材料、特殊材料雙軸策略加速轉型為特殊材料公司，以降低漿價波動對營運表現影響。

陳瑞和指出，國際漿價歷經18個月的最長低檔盤整，今年以來短纖及長纖漿價大幅彈升，分別自去年底的每噸480美元、600美元跳升至3月的734美元、928元，後續期貨報價已炒翻天，預期至6月將上看850、1100美元，漲勢相當驚人。

對於此波漿價強漲，陳瑞和分析，除了澳洲森林大火造成的木片短缺效益逐步顯現，亦受海運貨櫃缺櫃的運輸問題，中國大陸春節開工率高、需求強勁帶動。由於疫情期間庫存水位低，且目前疫後需求復甦尚未完全顯現，預期庫存回補的需求將使今年漿價在高檔盤旋。

陳瑞和表示，國際漿價上漲有助於華紙營運好轉，預期漲價效益將在第二季明顯浮現。不過，國際漿價無論是先前長達1年半的低檔盤整，還是此波的強勢上漲均是「前所未見」，華紙希望將營運帶向另一個層次，透過加速轉型，讓紙漿價格對華紙營運的影響下降。

華紙近年將產品自文紙轉向高附加價值的特殊用紙，針對食衣住行與醫療等材料科學領域發展，推出可回收不含塑膠淋膜的「益利CircuWell」系列非塑食品用紙，去年包括紙杯、封膜、餐盒、吸管等產品已全數到位，達到減塑、減碳及減廢的食品容器三大目標。

華紙今年仍將以全循環經濟為發展核心，並隨著全球限塑政策發展，持續發展相關的非塑產品。同時，亦著眼全球環保趨勢再加快調整產品組合步伐，宣布自3月起新設「纖維材料事業部」與「特殊材料事業部」，以雙軸發展策略正式轉型為特殊材料公司。

華紙去年10月購入觀音廠，作為非塑材料終端產品的研發生產加工基地及倉儲轉運中心，原漿紙業務所屬的花蓮廠、台東廠、久堂廠在併入纖維材料事業部後，將把紙漿纖維材料化，朝向循環經濟中最環保、最可循環全利用的「纖維材料」可觀市場發展。

華紙表示，將以全循環經濟為發展核心，開創紙漿與紙的創新應用發展。透過聚焦纖維材料，特別是非塑產品如食品用包材、工業用包材的研發生產及行銷拓展，來強化服務優勢，提升市場競爭力，除符合國際社會的發展趨勢外，也可降低原物料再有大幅波動的經營風險。

(時報資訊)