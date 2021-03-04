德州儀器(TI)今(4)日宣布，推出高度整合第0級無刷DC(BLDC)馬達驅動器，此產品適用48-V高功率馬達控制系統，DRV3255-Q1可幫助設計人員將馬達系統大小縮減30%，同時提供業界最高閘極驅動電流，以提升防護與輸出功率。

德儀表示，為幫助降低全球溫室氣體排放，汽車製造商努力增加使用48-V馬達驅動系統的MHEV產量，以協助降低車輛內部燃燒引擎的廢氣排放。德儀符合功能安全的DRV3255-Q1讓製造商能夠設計馬達驅動系統，幫助MHEV系統達到ASIL D標準，並提供高達30kW馬達功率，以改善重型車輛48-V馬達驅動系統的回應時間。

Strategy Analytics的動力系統、車身、底盤和安全服務總監Asif Anwar表示，48-V系統是原始設備製造商OEM為滿足降低廢氣排放目標所採取的大幅變動，同時可為先進駕駛輔助系統功能增加功率，並為暖氣、通風和空調系統等需要大量功率的負載進行管理，結合頂尖性能特性、功能安全和第0級，在實務上可帶來系統級操作效益，幫助OEM實現其目標。

DRV3255-Q1是業界第一款整合高低壓側主動短路邏輯元件的三相位48-V BLDC馬達驅動器，可省去外部電晶體與控制邏輯元件的使用。新馬達驅動器整合主動短路邏輯元件和動態故障反應，不僅讓設計人員能夠簡化設計，更可提供高達30kW的馬達功率，同時降低 48-V馬達驅動系統的電路板空間和物料清單成本。

德儀DRV3255-Q1採用64針腳四方扁平封裝，1000單位數量售價為美金3.99元。

(時報資訊)