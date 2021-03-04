美國國會兩黨議員表示已與行政部門就如何應對中國所構成的挑戰展開討論，但許多共和黨議員擔心拜登在中國問題上立場不夠強硬，將推出法案確保華盛頓繼續維持對北京的限制措施。包括禁止商務部將華為從實體名單上移除，以及禁止實體名單上的中國企業進入美國資本市場。

《美國之音》指出，共和黨眾議員斯托比（Greg Steube）已於周三推出「保留華為在實體名單法」，繼續把華為保留在實體名單上，實施出口限制，因為「華為是中國共產黨最強大的工具之一，可以用來對美國進行間諜活動和造成潛在破壞」，斯托比說，商務部不願對華為留在實體名單上表態，顯示拜登政府對中國的立場軟弱，將損害美國國家利益。目前共有6位共和黨人連署這項法案。

美商務部長雷蒙多一月底在她的確認聽證會上曾誓言保護美國電信網路不受中國公司侵害，但是她拒絕承諾把華為公司維持在商務部實體名單上，此舉立刻受到國會共和黨人的強烈批評和反彈。除了華為，各界也關注雷蒙多是否將繼續對抖音海外版TikTok和微信海外版WeChat進行封禁，目前司法部正等待拜登政府對這些措施進行審議。

多名美國共和黨籍國會議員認為，華為是中國共產黨最強大的工具之一，可以用來對美國進行間諜活動和造成潛在破壞，必須立法確認它保留在禁制實體名單上。（圖／華為公司）

多位國會兩黨議員向《美國之音》透露，行政部門已經與國會就如何應對中國所構成的挑戰展開討論。他與3名共和黨議員共同提出「美國金融市場誠信與安全法」，將禁止商務部實體清單上的中國企業，或五角大廈所列舉與中共軍方有聯繫的中國公司進入美國資本市場。

參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯參議員（Bob Menendez）與眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）都表示，他們已經與國務卿及各行政部門就中國問題進行對話，全面評估中國政策。

美國貿易代表辦公室這個星期一向國會發佈一份最新報告，內容稱拜登政府將使用「一切可以使用的工具」打擊中國不公平的貿易行為，包括智慧財產權盜竊、強制技術轉讓和工業補貼等。

(中時新聞網)