遠創智慧4日宣布，攜手OPEN POINT熟客生態圈合作，力推小額點數兌換國道eTag儲值金。1點就能兌換1元，且兌換金額無上限！例如：共有20點兌20元，以及50點兌50元，兩方案供民眾選擇。

此外，遠創智慧表示，uTagGO會員現除了可用HAPPY GO點數兌換國道eTag儲值金外，即日起上OPEN POINT APP也能同步兌換。

遠創智慧提到，根據統計，去年零售業營收「疫」外創高，突破3.8兆元外，此外國旅潮也從去年一路夯到現在，交通部觀光局更是預估，今全年國旅可望達2.1億旅次。

遠創智慧表示，目前eTag用戶數也即將逾750萬大關，uTagGO APP也替用路人設想最棒的旅遊出行計劃。現在只要加入會員除立即享有KKday專屬優惠碼95折優惠外，更有多項特選「uTagGO好玩」旅程供會員預訂。

遠創智慧舉例，從「知名露營行程」到「國際五星飯店下午茶」，通通全都收錄。國際知名遠東香格里拉台北、台南國際大飯店，更是各別推出不同限定專屬訂房專案，訂房成功入住後最高還可獲300點HAPPY GO點數（可直接兌換75元國道eTag儲值金）。

此外台南香格里拉更是推出「Honey Key 專屬特選尊榮住房專案」，讓民眾享受號稱全世界最舒壓的頭皮養護住宿體驗。遠創智慧還說，另外4月30日前，只要下載uTagGO APP註冊會員後，並同時完成申辦「eTag智慧停車」，即可立即參加抽千元好禮活動，獎項除了有遠東百貨禮券外，還有遠東國際大飯店現金禮券等多項好禮抽獎。

(工商 )