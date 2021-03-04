雲林縣府主辦的110年全國中等學校運動會將於4月17日至22日舉行，約有1萬3000多個選手與賽，雲林縣的旅宿空間有限，縣府協調11家寺廟提供香客大樓免費住宿，不過距離比賽場館較近的斗南順安宮等香客大樓也都已額滿。

去年競賽公告出爐後，許多外縣市教練開始找住宿空間，主場館斗南田徑場附近鄉鎮的住宿空間很快被訂光，斗六市旅館最多也一床難求，一月間還有外縣市選手託友人在雲林縣的臉書社交圈求找民宿、臨租公寓、獨棟透天厝。

雲林縣府二月間協調斗六南聖宮、斗南順安宮、虎尾天后宮、 土庫順天宮、古坑大埔北極殿、天浩宮地母廟、馬鳴山鎮安宮、 崙背天衡宮、口湖下崙福安宮、台西五條港安西府、四湖參天宮提供香客大樓給選手及教練住宿。

教育處表示，雲林縣幅員遼闊，為補足飯店、民宿床住不足，11家寺廟提供香客大樓計3000多個床位。

縣府民政處指出，今年全中運賽事剛好是進香團的廟會忙碌期，有些寺廟保留進香團的住宿空間，有些寺廟只能提供周間的住宿，市區的寺廟香客大樓大多已額滿。

縣府估計，雲林、嘉義、彰化鄰近縣市選手較無旅館需求，縣內旅館、民宿、香客大樓應該還夠住宿。

110年全中運共21個比賽項目，桌球、羽球、網球、木球資格賽將於3月9日率先登場，分布在各鄉鎮整修中的18個場館，在本月15日前會全部驗收完畢，主場館斗南田徑場3日至5日舉行雲林縣中小學聯合運動會，也作為場地測試與驗收。

(中時 )