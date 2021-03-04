臉書出現一則貼文，內容太不可思議，掀起網友熱議，PO文的網友表示，家中15歲小孩與50名國中女生發生關係，甚至「鬧出人命」，因此網友上網徵求律師，直言「不求無罪，但求減刑」，希望有人可以幫忙，而該篇文章真實性也讓許多人質疑。

網友在臉書徵求律師(圖片截自/爆廢公社2館)

網友在臉書社團「爆廢公社2館」轉發一則文章，文中表示人在桃園、徵求律師，因為家中15歲小孩，2個月內與國中各班女生發生性關係，確認人數至少50人，甚至「有可能更多，小孩都不記得，也無從驗證更多人數」。

至於發文求救最大因素，是因為有3個人確認懷孕，網友強調「都是雙方自願」，表示希望可以減刑，並尋求有經驗的律師協助。文章快速掀起討論，認為15歲2個月就「50 人斬」，相當不可思議，不過，發文者也被網友找到，猜測應該是「小朋友亂發文」的成分比較高。

據悉，該網友一開始PO在社團「律師免費法律諮詢」，留言已被臉書管理員關閉，管理員在該篇文章留言表示，這篇內容極易引發爭議，因此將文章鎖住，並向原PO建議，「需要律師可以直接聯繫社團內任何一位律師，也可以直接跟我聯繫，我承辦不少類似案件」。

(中時新聞網)