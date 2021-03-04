位在南投仁愛鄉投89縣的力行產業道路，由於地理位置問題，修繕和保養相對較困難，但亦是重要的交通要道，解決許多通勤困難，南投縣長林明溱4日前往會勘，就破損路面的優化工程會勘進度，未來也將投入中央補助的1.2億元，進行大改造。

林明溱會同縣議員廖文賢4日再度前往仁愛力行產業道路會勘沿線兩處重大改善工程，包括49K改線及貨櫃加固邊坡及46K＋300處的明隧道工程，目前工程進度都順利且超前；對於49K處的貨櫃加固邊坡工法及活動式鋼橋成果，他相當肯定，表示若能挺過今年汛期的考驗，將會如法炮製用於其他6處大崩塌點，改善沿線的危險路段。

林明溱指出，49K路段邊坡嚴重崩塌下陷，縣府斥資1600多萬元一方面改線加固邊坡路基，一方面利用貨櫃堆疊設置保護駁坎，如今已近完工，整段道路路基更加堅固，邊坡也在鋼軌樁護欄保護下更加穩固。而46K＋300處的明隧道工程，自去年9月動工迄今工程順利，可望在年底提前完工。

林明溱說，縣府提報投89線全線破損路面及危險路段改善工程計畫，已獲交通部公路總局核定高達近1.2億元補助經費，包括路面改善8800萬元及近3000萬元的邊坡管理作業費，主要是針對39K到53K路段進行改善，未來進行技術服務招標及細部設計流程時，會再次到部落召開地方說明會。預計今年9月發包，10月施工，完工後將實現3村9個部落、2000多位鄉親安全回家路的期望，對於當地蔬菜水果、茶葉等產業運輸也大有助益。

(中時 )