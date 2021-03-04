跨越草湖溪，連接大里與霧峰地區的美群橋，是面寬僅8米的混合車道，常造成汽機車爭道，險象環生。（黃國峰攝）

跨越草湖溪，連接大里與霧峰地區的美群橋，地處霧峰聯通大里工業區，以及修平、朝陽科大學生上下課必經，交通繁忙，因僅8米，多年來地方多次要求擴寬，台中市議員林碧秀，4日邀請中市建設局長陳大田及相關人員會勘，勾勒未來願景，預計明年預算到位，即可設計動工。

林碧秀指出，銜接美群路已擴寬至15米，往大里方向有修平科大、大里工業區、仁化工業區，往霧峰方向有朝陽科大，修平、朝陽有近上萬名師生，大里工業區有3百多間公司、仁化有2百多間公司，上下班、上學都走這條美群橋，希望能擴寬至18米。

林碧秀接著指出，草湖溪自行車道到美群路這邊，沒直接銜接，還需等紅綠燈，希望進行美群橋擴寬工程時，能將自行車道導入橋下，讓兩邊互相銜接，這樣也安全。還有設計時能比照水湳中央公園斜張橋的鋼索結構，夜間打上LED光源，美輪美奐，打造成打卡聖地。

大里塗城里長黃仁耀表示，美群橋因銜接仁化路直通大里工業區、仁化工業區，朝陽、修平科大學生也利用此橋通行，車流繁重，寬僅8米的混合車道，常造成汽機車爭道，險象環生，希望擴建能早日進行。

建設局長陳大田表示，目前規劃原8米路面，左右各擴寬3.5米，總面寬達15米，並注入相關照明、景觀，並納入人本環境兩邊設置人行道，兼具防洪，初步規費預計總經費1億3千多萬，也會考量地方建議，設計時串連瑞城里與塗城里兩邊自行車道，及河川高灘地停車場一併納入考慮，市府一方面會向中央籌措、另一方面提列為明年預算，若預算順利，將在明年上半年啟動設計，年底前動工。

(中時 )