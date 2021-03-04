匯僑設計 自3／5起得為融資融券交易 17:402021/03/04 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，匯僑設計（6754）自109年8月25日上市至今已滿六個月，且符合前開標準之規定，爰公告自5日起得為融資融券交易。 陸結構性存款 終結八連降 建構社會安全網 行政院通過修法明定精神異常犯嫌監護處分規定 (工商 ) #匯僑設計 #證交所 #依據 #有價證券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林映唯虧范少勳恐龍男 喜愛動物 開心接受封號 04:102021/03/04 時尚消費 麥當勞McCafé全面升級 搶佔咖啡市場版圖 11:002021/03/04 生活 民代助理費成鬥爭工具 04:102021/03/04 時論廣場 快時尚瘋聯名 攜手當紅設計師 限量親民價恐掀搶購潮 04:102021/03/04 時尚消費 串聯海線雙港 中捷藍線送交通部審議 16:422021/03/04 生活 視家族化設計為無物 Hyundai發表全新跨界作品Bayon 14:352021/03/04 汽車情報-汽車新聞 基隆全面汰換呼吸器裝備 提升消防救災安全 16:012021/03/04 社會 台灣農業技術種苗外流大陸 綠委爆：國民黨的這個人幹的 10:592021/03/04 政治 華祺 今恢復原融資比率 04:102021/03/04 證券．權證 宏達電前副總簡志霖當內鬼 二審逆轉改判免坐牢 10:432021/03/04 社會 僑光科大徵才博覽會 釋2500職缺 04:102021/03/04 地方新聞 財經熱門新聞 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 美半導體過度依賴台灣很慘？專家1句戳中老美要害 - 財經 台積電竟暗藏未爆彈 內行人驚揭最致命原因 - 財經 找來蔣爸真能有EUV機台？ 中芯與ASML簽12億美元大單 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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