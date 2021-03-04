第一上市櫃公司（KY）頻爆雷，金管會決定加強監理。從2021年起，KY公司半年報將改採會計師「查核簽證」，且需經董事會通過及監察人承認，取代現行會計師只要「核閱」及提報董事會，即加強會計師及公司董事會、監察人的把關責任，但半年報公布時間則由現行第二季終了45天，延長為2個月，證期局副局長郭佳君表示，這是比照金融業的公布強度。

目前KY公司共115家，但康友將在4月下市，就會剩下114家，郭佳君表示，若會計師有疏失，金管會要作懲戒，必須是以財報簽證為基礎，因此未來KY公司是半年報及年報都要會計師簽證。

金管會將預告「公司發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」的第三條及第六條草案，將預告14日，這次有二大修正範圍。

第一是要強化KY公司的監理，將現行KY公司半年報只需會計師核閱，且在第二季終了45天內公告的規定，改為要會計師查核簽證，且董事會通過及監察人承認，在第二季終了2個月雨人公告申報，即8月底公告。

郭佳君表示，這是比照金融業的標準，現行金控公司等第二季財報就是經會計師查核簽證，查核的範圍會比核閱更廣、且比較深，至於一般上市櫃公司的半年報則只要會計師核閱。

第二項修正是現行119家資本額100億元以上的上市櫃公司，2023年要公告申報2022年年度財報時間，由現行會計年度終了後3個月，縮短為75天公告，即3月15日或3月16日要公告，即讓投資人更早掌握前一年度的公司情況。

郭佳君表示，為了配套及讓上市櫃公司可執行，證交所及櫃買中心自2019年就分五年輔導，讓公司儘速自編財報，儘快交由會計師簽核，2022年開始，資本額100億元以上的上市櫃公司在年度終了75天內，就要公告2021年的年度財報自結數，目前上市櫃公司並沒有表示有困難。

至於現行371家資本額20到100億元上市櫃公司，則預計是2023年開始，在年度終了後75天內公告年度自結財報。

(工商 )