德州儀器（TI）今日推出高度整合第0級無刷DC（BLDC）馬達驅動器，此產品適用48-V高功率馬達控制系統，例如輕度混合動力汽車（MHEV）中的牽引逆變器和起動發電機。DRV3255-Q1可幫助設計人員將馬達系統大小縮減30％，同時提供業界最高閘極驅動電流，以提升防護與輸出功率。

德州儀器表示，全新馬達驅動器符合最嚴格的安全要求，依照經TUV SUD認證的TI功能安全開發程序進行設計，可幫助實現汽車安全完整性等級（ASIL）D。

為幫助降低全球溫室氣體排放，汽車製造商努力增加使用48-V馬達驅動系統的MHEV產量，以協助降低車輛內部燃燒引擎的廢氣排放。TI符合功能安全的DRV3255-Q1讓製造商能夠設計馬達驅動系統，幫助MHEV系統達 到ASIL D標準，並提供高達30 kW馬達功率，以改善重型車輛 48-V馬達驅動系統的回應時間。

Strategy Analytics的動力系統、車身、底盤和安全服務總監Asif Anwar表示，「48-V系統是原始設備製造商為滿足降低廢氣排放目標所採取的大幅變動，同時可為先進駕駛輔助系統功能增加功率，並為暖氣、通風和空調系統等需要大量功率的負載進行管理。「結合頂尖性能特性、功能安全和第0級，在實務上可帶來系統級操作效益，幫助OEM實現其目標。」

DRV3255-Q1是業界第一款整合高低壓側主動短路邏輯元件的三相位48-V BLDC馬達驅動器，可省去外部電晶體與控制邏輯元件的使用。新馬達驅動器整合主動短路邏輯元件和動態故障反應，不僅讓設計人員能夠簡化設計，更可提供高達30 kW的馬達功率，同時降低48-V馬達驅動系統的電路板空間和物料清單成本。

主動短路邏輯單元功能讓設計人員能夠根據系統需求，靈活安排金屬氧化半導體場效應電晶體（MOSFET）連接，並可幫助避免因過電壓所造成的災難性系統故障。在過電壓情況下，動態故障反應會將馬達驅動器自動切換至主動短路模式，防止車輛馬達與電力元件受過電壓應力影響，同時可提供最佳系統性能。

(工商 )