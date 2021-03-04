紡拓會表示，第25屆台北紡織展（TITAS）將於10月13～15日在南港展覽館1館舉辦，展出符合全球買家需求的創新紡織品及紡機與縫紉設備，徵展活動已正式開跑，預計將有來自全球400家業者參展，展出規模將超過1000個展位。

紡拓會表示，因應全球市場脈動及消費需求趨勢，今年TITAS仍聚焦機能應用、永續環保、個人防護、智慧紡織、智慧製造等5大重點，以凸顯台灣的創新紡織品與技術，並展現出台灣紡織業的韌性與不可或缺。

TITAS將持續安排國際買主來台參與紡織品一對一採購洽談會，若屆時邊境管制仍未鬆綁，將採視訊及實體併行方式，以更完善的虛實整合行銷方案，協助台灣紡織業者強化與買主關係、協助主動出擊接軌全球，為參展商與買家提供最具實質效益的商洽平台。

紡拓會指出，TITAS線上行銷措施包括參展商電子型錄、展出精華直播、視訊洽談會等。線上型錄系統讓參展商透過文字、圖片及影片呈現產品特色，讓國際買主搜尋展商最新產品，並透過線上平台進行聯繫及詢價，全年無休提供雙方即時、快速及零距離的互動。

此外，TITAS將精選參展廠商並邀請專業主持人進行專訪，錄製展場精華直播影片，於展覽期間上架YouTube、Facebook等影音頻道及網站，邀請國際買主上網觀看，使參展效益最大化，讓商機效果加乘。

(時報資訊)