穩懋(3105)2月合併營收為19.07億元，月減9.42%，化合物半導體前景看俏，穩懋路竹園區新廠土建將於下半年開始，未來將打造成穩懋南部生產基地，以因應無線通訊及光感應資料傳輸成長需求。

由於進入淡季，且逢農曆年長假，穩懋2月合併營收為19.07億元，月減9.42%，年減2.91%，累計1至2月合併營收為40.12億元，年成長0.78%。

穩懋預估，今年第1季營收將較去年第4季減少low-teens(約11%到13%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準。

各國持續推動5G基礎建設，5G滲透率提升，WiFi 6、氮化鎵、LiDAR等各項新興應用，讓化合物半導體前景看俏，穩懋長期不斷投資在各項新技術，包括：氮化鎵、磷化銦、LiDAR等，深耕多年技術優勢讓穩懋成為各大領域客戶合作的對象，有望成為各項新興應用成熟時最大受益者。

在氮化鎵部分，穩懋早在10年前著手開發GaN-on-SiC製程，銷售額已連續兩年年成長超過50%，去年氮化鎵約佔穩懋營收5%，穩懋希望今年能再向上成長。

(時報資訊)