宜蘭一對就讀國中二年級的小情侶，108年4月間在樓梯間偷嚐禁果，因為沒有戒心，遭2名擁有多項前科的陳男與蔡男撞見，蔡男立即拿起手機偷拍2人性愛片，藉此向少年阿新(化名)勒索得手5500元，阿新心生畏懼，向父親告知此事全案才曝光。宜蘭地院法官審理後，依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪、成年人故意對少年恐嚇取財罪，將蔡男判刑1年8月、陳男判刑10月。

據了解，28歲蔡男有公共危險前科，30歲陳男（30歲）也有侵占、詐欺、竊盜等多項前科，2人服完刑後不知悔改，108年4月6日上午8時許，準備走上五結鄉某國小頂樓時，正巧撞見少年阿新與少女小萍（化名）在樓梯間親熱，便躲在一旁觀看，蔡男還拿出手機錄下2人性交過程。

蔡、陳2人見小情侶辦完事，就在該國小中庭將影片拿給阿新看，並勒索3000元，阿新擔心影片被散布答應給錢， 蔡、陳得手後，阿新以為已經擺平，沒想到當天下午3時許，又接到蔡男來電稱「早上沒把影片刪除」，要求阿新再給2000元，還嗆：「拿不出來就找家人要」，阿新因為實在拿不出錢，心生畏懼，只好將實情告訴父親，父親聽後氣炸報警，全案因此曝光。

法官審酌蔡男罔顧阿新與小萍都是未成年，私自竊錄2人性交影片，藉此要脅、勒索阿新，使其心生畏懼；犯案過程中，陳男皆在一旁，應視同正犯，因而依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪、成年人故意對少年恐嚇取財罪，分別判處蔡男有期徒刑1年8月、陳男有期徒刑10月，可上訴。

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

(中時新聞網)