綽號「小陳」的男子陳志松，因積欠擔任救難隊員的陳文祥百萬元債務卻未償還，引發陳文祥不滿、找來友人陳文欽當幫手，去年6月間向陳志松討債，因談不攏，陳文欽竟拿牌尺、水管毆打對方致死，兩人並合力棄屍在苗栗縣通霄山區，台中地院考量兩人事後賠償被害家屬310萬元，依傷害致死罪、遺棄屍體罪分別判陳文欽、陳文祥4年5月、5月刑期，可上訴。

判決指出，陳文欽去年6月10日清晨約債務人陳志松碰面、欲索討百萬元欠款，並找來好友陳文欽陪同，雙方一邊喝酒、一邊討論還款事宜，卻因遲遲談不攏，引發陪同討債的陳文欽不滿，竟隨手拿起塑膠水管、牌尺等毆打陳志松。

身為債務人的陳文祥見好友與對方打起來，不但沒介入勸解，竟還在旁邊吶喊助陣，甚至大聲痛罵陳志松「錢都不還，還跑給我追」，並眼睜睜看著陳志松被好友持續毆打約20分鐘，全身多處都受傷，直到陳文祥見到陳志松頭部流血，才驚覺大事不妙，急忙阻止好友繼續行兇。

直到當天早上約10點多，陳文祥發現陳志松虛弱到幾乎斷氣，連忙叫陳文欽幫忙，兩人商議後決定棄屍，先合力將陳志松抬到陳文欽的座車行李箱內，因陳文祥擔任救難人員、熟悉山區地形，兩人便將找來另名不知情者協助，將死者載至通宵山區一處斜坡，接著將死者推下山崖。

陳文祥兩人將死者的衣物、皮包等物品丟到大安溪床並燒毀，但事後越想越不安心，3天後向警方自首。台中地院考量兩人賠償家屬310萬元，且是主動自首，可以減刑，依傷害致死罪判陳文欽4年5月刑期，陳文祥則被依遺棄屍體罪判刑5月、可易科罰金。

(中時 )