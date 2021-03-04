此屆穀保家商在木棒聯賽前三棒都排高一選手，讓學弟增加比賽經驗，其中林佳緯長打火力凶猛，擔任中心棒次第三棒，此戰他也繳出雙安表現，至今打擊率3成87，總教練周宗志相當肯定他的打擊能力，升高一以來林佳緯在各大比賽已經有4轟表現，是穀保同屆野手敲最多轟。

穀保家商在今日4強戰碰上三民高中，林佳緯擔任第三棒，4局有一支二壘打，5局壘上有人時再敲安貢獻打點，連續2場比賽繳出雙安且都有長打，至今打擊率3成87、長打率5成48火力驚人。

總教練周宗志點名他很令人期待，「佳緯跟邱鑫這兩個小高一表現都不錯，佳緯有長打能力，是高一裡面野手全壘打最多的，從暑假到現在有4轟了，不管直球、變化球攻擊的應變能力都很好。」

林佳緯的高中首轟是市長盃，當時對上鶯歌工商9局下半敲出再見轟，接下來巨人盃2轟、隊內賽也有一發全壘打，至今已有4轟表現，是同屆同學中火力最凶猛的選手，也因此受到重用，木棒聯賽扛下第三棒，他透露，「高一扛中心棒次沒也想太多，平常心看待，想太多反而讓自己情緒跑掉，不要給自己太大壓力。」

此外他與同屆的林盛恩感情好，兩人也會互比全壘打數，雖然林盛恩開轟數沒有林佳緯多，不過木棒聯賽有全壘打，也是此屆首名開轟的高一球員，林佳緯說，「我們私下都會互開玩笑，說誰打得比較遠之類的，都是他先嗆我，但距離我比較遠，應該我比較強吧！」

(中時 )