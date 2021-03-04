今年開年疫情逐步趨緩，人們也慢慢習慣在遵守防疫規範下探索生活周遭的樂趣與驚喜，除了許多獨特遊程和深度體驗應運而生，主題強烈、互動性強、有特定鐵粉擁護的特色活動也逐漸受到關注。 對此，KLOOK挑選2021上半年5大最具風格的特色活動，要讓你的2021年過得精彩無比！

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示：「進入後疫情時代，人們持續在有限的區域內挖掘更多精彩體驗，過去可能僅受到特定族群關注、風格強烈的主題展演或活動，也逐漸吸引大眾的目光，像是動漫大作展演、嘻哈饒舌battle、在山林或海邊的音樂祭等；打造強烈風格的特色活動，除了主題吸睛外，在特定的場域內設計完整互動橋段、營造具故事性的氛圍和沈浸式體驗，讓人們彷彿進入另一個奇幻世界，這樣高互動和參與感是主題活動廣受歡迎的原因之一，更是後疫情時代中娛樂體驗不可忽視的趨勢。」

【在山中遇見女巫《2021 Phgup山巫祭》】

4月10日在四面環山蘊含豐富天然芬多精「雷沙達岜斯露營區」展開的《2021 Phgup山巫祭》，享受在山林間聆聽歌手不斷電演出及DJ的表演，隨音樂自由搖擺，活動也邀請名人、各式占卜師、冥想師、心靈淨化導師等來擔任女巫，透過他們的專業和大自然元素作為媒介，帶領大家冥想或占卜，引導大家深入認識自己，療癒內心及獲得全新感受。

前往四面環山蘊含豐富天然芬多精的活動場地「雷沙達岜斯露營區」參加《2021 Phgup山巫祭》。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

【來個beat！嘻哈饒舌互動《我不饒舌我殺價-bargain!!!》】

3月12日登場的《我不饒舌我殺價-bargain!!!》是個可以讓表演者和參展者互動的表演活動，將台灣市場特有的殺價文化，與時下流行嘻哈饒舌文化結合，打造充滿個性的freestyle體驗。現場會有特定的攤主擺攤擺售古著嘻哈服飾商品，參加的民眾可以和攤主提出殺價要求，透過饒舌battle的方式和攤主殺價，殺價成功才能獲得商品，現場還有穿著古著嘻哈的表演者及多元文化市集可以體驗。

《我不饒舌我殺價-bargain!!!》是個可以讓表演者和參展者互動的表演活動。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

【「誰跟你老東西」第16年的《春浪音樂節》升級演出】

邁入第16年的「春浪音樂節」，以升級版「2021春浪音樂節．海線」於4月23日至4月25日盛大開唱，此次春浪音樂節從以往的墾丁移至台灣最北端「半島秘境」舉行，活動結合豪華露營與三種類型音樂包括：流行音樂、電子音樂與世界音樂等，加上美食市集提供歌迷們最Chill的音樂體驗。春浪音樂節三天共邀請21組卡司輪番開唱，由伍佰 & China Blue領軍打頭陣，搭上魏如萱 waa wei、美秀集團、持修等，卡司涵蓋經典不敗及樂壇新勢力，將帶給樂迷升級版的音樂節體驗。

春浪三天共邀請21組卡司輪番開唱，由伍佰 & China Blue領軍打頭陣。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

【將聲音視覺化！《聲音的建築展》打造絕佳的沈浸式體驗】

從東京移展到台北的《AUDIO ARCHITECTURE：聲音的建築展 in 台北》即日起至4月6日在華山文創園區展開，以25公尺寬巨幅投影震撼感官，走入沈浸式的體驗空間感受9位日本藝術家的創作影像作品，巨幅投影幕搭配聲音，添加入觀展著自身的情感波動，將「 AUDIO ARCHITECTURE 」的聲音想像視覺化，停下腳步聚集於巨幅投影前欣賞、拍照，感受實驗性音樂鬼才的創作作品。

「AUDIO ARCHITECTURE：聲音的建築展 in 台北」，以25公尺寬巨幅投影震撼感官。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

【跟著劇中角色一起飛上空中《i-Ride 進擊的巨人三部曲》】

「進擊的巨人三部曲」即將進入漫畫最終幕，日本講談社與智崴集團「i-Ride飛行劇院」攜手合作推出《i-Ride 進擊的巨人三部曲》，乘坐六軸模擬飛行座椅搭配上五感特效「聲、光、水霧、氣味、風』，與劇中角色一起飛上空中，配合劇情翱翔與翻轉，將在台北和高雄i-Ride推出，預售票現正熱賣中。

「i-Ride 進擊的巨人三部曲」於台北、高雄i-Ride飛行劇院皆能體驗。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

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