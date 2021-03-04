舊山線鐵道自行車規畫星光列車，帶領遊客體驗夕陽餘暉下的鐵道景致。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗舊山線鐵道自行車正式營運後吸引國內外遊客造訪領略鐵道之美，去年疫情爆發仍不受影響，累計40萬遊客搭乘，苗栗縣政府為增進國內旅遊行程規畫，提前何訂今年度星光票，將於4月2日至9月26日的周末，規畫A、C路線各增開1班次，將搭配即將到來的桐花季及賞螢季，讓遊客在三義從早玩到晚。

縣府文觀局說明，苗栗縣境內舊山線，沿線不僅有沿路山林景緻、有臺灣縱貫線歷史上海拔最高的勝興火車站、有氣勢磅礡的龍騰斷橋，鐵道工程成就與百年來精采的歷史遭遇都值得遊客造訪品味。

文觀局指出，舊山線因開闊空間、清新空氣、低度開發之山林景色頗受遊客好評，疫情期間營運仍不受影響，今年將於4月2日至9月26日期間周末加開星光列車，勝興站A段第5班次為傍晚5點30分發車、晚間6點40分返程到站；龍騰站B段為傍晚5點45分發車、晚間7點到站；龍騰站C段第5班次為傍晚5點30分發車、晚間6點50分到站。國定假日等特殊時段是否加開班次，亦可於舊山線鐵道自行車訂票系統查詢 (https://www.oml-railbike.com) 。

文化觀光局長林彥甫指出，星光列車A段路線搭配導覽解說，可近距離欣賞苗栗吳哥窟之美的魚藤坪南段橋，B路線可欣賞勝興車站站長宿舍等老建物夕陽斜照的靜謐美感，C段路線可在夕陽餘暉下遠眺苗栗知名地景火炎山及近距離欣賞譽為神隱少女場景的內社川橋場景，加上即將到來的桐花季及賞螢季節，遊客可以安排1日遊或多日遊旅程，在苗栗深度旅遊，探索客莊之美。

(中時 )